Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères dénonce les frappes israéliennes menées à Doha. C’est par un communiqué de presse que les autorités l’ont fait savoir ce mercredi 10 septembre 2025.

« Le Sénégal condamne l’attaque Israélienne ayant visé la ville de Doha.

Il exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Qatar face à cette regrettable agression et appelle à la retenue afin d’éviter toute escalade régionale.

Le Sénégal réaffirme son attachement à la paix, à la sécurité et du respect du droit international et encourage les initiatives de médiation et de désescalade menées dans le cadre de la ligue des États arabes, de l’organisation de la coopération islamique ainsi que du conseil de sécurité des Nations unies. »