Assemblée nationale / Le ministre Amadou Hott annonce un projet de loi pour le développement du secteur privé.

Face au parlement sénégalais, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott annonce d'importants projets et programmes pour le développement du secteur privé.

"Différents projets et programmes vont subir un arbitrage pour que l'investissement porte sur les projets qui ont plus d'impact", souligne Amadou Hott.

Le ministre d'annoncer le vote d'une loi pour développer l'économie privée.

"D'ici trois mois, nous allons présenter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi du développement du secteur privé. Elle va aider à développer une économie basée sur des filières. Pour faire de sorte que les investissements du secteur privé se déroulent dans le territoire", informe le ministre. Qui poursuit que cela permettra de " transformer les productions locales localement".

Pour cela, le gouvernement compte se focaliser sur la stratégie de filière. Et cette stratégie sera présentée très prochainement par le ministre du tourisme Alioune Sarr, informe toujours le ministre des finances, du plan et de la coopération, Amadou Hott.