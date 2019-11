Assemblée Nationale / Loi de finances initiale 2020 : Le budget est arrêté à 4 215,15 milliards de francs.

Le parlement sénégalais se penche aujourd'hui sur le vote du projet de loi de finances initiale pour l'année 2020.



Pour cette année, sur le document présenté aux parlementaires, le projet de loi de finances est arrêté à 4 215,15 milliards de francs CFA contre 4 071,77 milliards de francs CFA pour la loi de finances initiale de l'année 2019, soit une hausse de 143, 38 milliards en valeur absolue et de 3,5% en valeur relative.



Ce même document précise que "la nouvelle présentation du PLF ( projet de loi de finances), pourrait laisser présager une baisse, puisqu' arrêtée à 3 708,95 milliards de francs CFA".



"Le projet de loi de finances initiale 2020 a été bâti sur une prévision de croissance d'environ 7% et un déficit budgétaire maintenu à 3% , conformément aux objectifs de convergence de l'Uemoa. Ce qui fait que les ressources internes devraient connaître une augmentation de 3,5% par rapport à la loi de finances initiale de 2019 pour s'établir à 2 862 milliards de francs CFA, soit un bond en avant de 241 milliards de francs en valeur relative", informe toujours le document présenté aux parlementaires.



La présentation de ce projet de loi de finances au parlement se fait en présence du ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo et celui de l’économie et de la coopération, Amadou Hott...