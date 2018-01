Assassinat sauvage de 13 jeunes à Niaguis : SOS CASAMANCE condamne et invite Macky à ouvrir des pourparlers

Ce samedi 06 Janvier 2018, 13 jeunes civiles, sans arme, viennent d’être sauvagement abattues par des bandes armées encore non identifiés, et 9 autres jeunes blessés.



L’association SOS CASAMANCE, condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, d’une lâcheté cruelle, et exige l’ouverture d’une enquête libre et indépendante pour déterminer les circonstances de ce carnage.



L’association SOS CASAMANCE invite solennellement le chef de l’état, son excellence Macky SALL, à ouvrir sans délai les pourparlers de Paix avec toutes les sensibilités du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) et toutes les forces vives de la nation pour une Paix juste, durable et définitive.







Fait à Paris le 07 /01/2018