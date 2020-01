Angers : Une sénégalaise serait morte dans l'incendie d’une maison qui a causé trois autres blessés.

L’incendie du pavillon d’un étage, ce dimanche 12 janvier à Angers, a fait 4 victimes dont un décès. Il s’agit de 3 blessés et d’une dame décédée qui serait de nationalité sénégalaise, informe ‘’Sénégalaise de France’’, une source jointe par Dakaractu.



Le site ‘’3 pays de la Loire’’ qui est revenu sur cet incendie a révélé que l’alerte a été donnée à 11 h 10, hier matin. Ce qui fait qu’une cinquantaine de pompiers se sont rendus à l'angle de la rue de Frémur et du boulevard de Strasbourg, dans le quartier de la gare à Angers, pour tenter d'éteindre l'incendie qui ravageait une maison.



À l'arrivée des pompiers, renseigne la même source, le bâtiment, sur deux niveaux, était déjà entièrement embrasé. Un petit garçon, âgé de huit ans, sortait alors de la maison par l'entrée principale pour échapper aux flammes. Il a été admis aux urgences pédiatriques, vu son jeune âge. Une jeune fille de 15 ans, qui s'est jetée de la fenêtre du premier étage de la maison, est brûlée aux pieds. Un homme de 33 ans a également pu échapper à l'incendie. Tous trois, présentant des blessures légères, ont été conduits au centre hospitalier d'Angers. D’ailleurs, poursuit ledit site, un expert incendie s’est même rendu sur les lieux dimanche après-midi afin d'essayer de déterminer les causes du drame.