Aminata Touré à Nguidjilogne : « Vous pouvez être fiers de votre fils, le président Macky Sall... Il a transformé le visage du Fouta! »

La tête de liste nationale de la coalition BBY, Aminata Touré, qui poursuit sa campagne dans l'axe Nord, a attendu l'étape de Nguidjilogne, doù est originaire le chef de l'État pour lui témoigner sa reconnaissance. Alors qu'elle avait marqué un arrêt dans cette localité le temps de s'adresser aux militants qui s'étaient fortement mobilisés pour l'accueillir, Aminata Touré a tenu à témoigner aux populations de Ndiguilogne, sa reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour elle.



"Population de Ndiguilogne, vous les parents du président Macky Sall, dans cette localité où il est originaire, je tenais à vous témoigner ma reconnaissance au chef de l'État. Je voudrais vous dire que je suis très fière de votre fils le président Macky Sall. Il a beaucoup travaillé et très bien travaillé pour le pays.



On était là en 2012, pratiquement toutes les routes étaient impraticables, il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Mais aujourd'hui il a transformé le visage du Fouta, du département de Podor à Bakel", a lancé Aminata Touré, qui invite également les populations et la diaspora à se mobiliser pour donner une large majorité au président Macky Sall au soir du 31 Juillet prochain. Après ces étapes, le cortège filera sur Ourossogui où une mobilisation est prévue...