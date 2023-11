Alioune Tine: « Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un régime n’a autant arrêté et détenu des journalistes, des défenseurs et activistes. »

Placé en garde à vue après son audition à la section de recherches de la brigade de la gendarmerie de Colobane, le journaliste-chroniqueur de la télévision Walfadjri, Pape Sané peut compter sur le soutien du fondateur d’Afrika Jom center, Alioune Tine qui, à travers une publication sur la toile, réclame sa libération.



« Il faut libérer Pape Sane chroniqueur au Groupe de Presse Walfadjri. Libérer Alioune Sane de Y’en A Marre. Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un régime politique n’a autant arrêté et détenu des journalistes, des défenseurs et activistes des droits humains et des militants politiques. », a déclaré le défenseur des droits humains.



Alioune Tine en a profité pour alerter sur le climat social du pays marqué par différents problèmes sociaux. « Jamais les décisions de l’état en matière électorale n’ont autant été contestées. En renonçant à un troisième mandat Macky_Sall a accompli un acte absolu de sublimation. Cela dit l’impression d'un glissement autocratique avec la restriction comme peau de chagrin des libertés publiques en pleine campagne pour la présidentielle.



Aujourd’hui trop de fronts sont ouverts, au plan politique, économique, sociale et des droits humains dont les faits les plus manifestes sont l’exode massif des jeunes totalement désemparés par un malaise social et politique si profond qu’il n'y a plus d’espoir pour la jeunesse.



Face aux nuages qui s’accumulent et qui deviennent de plus en plus épais, le pays a besoin de palabres. », a expliqué l’ancien président de la Raddho, Alioune Tine qui insiste sur l’intérêt capital d’organiser le dialogue de la ‘’dernière chance’’. «Macky Sall et tous les acteurs intéressés devraient sérieusement envisager le dialogue inclusif de la dernière chance pour résoudre par consensus et dans la sérénité les contentieux et les malentendus.



Il faut réconcilier les sénégalais avec l’etat, l’administration, la justice, la République et la démocratie. Le dialogue de la dernière chance pour la paix, la stabilité, la concorde et une présidentielle crédible, transparente, apaisée et surtout inclusive. », a conclu Alioune Tine.