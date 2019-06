Aliou Cissé : « Le retour de Sadio Mané peut nous apporter un plus »

Son nom était le plus attendu. Et il a fini par sortir de la bouche de Aliou Cissé, en conférence de presse d’avant match Sénégal-Algérie. Le sélectionneur des Lions estime que Sadio Mané, en pleine forme, peut apporter « encore un plus » à l’équipe nationale, qui affronte les Fennecs, ce jeudi (17hGMT), en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule (Groupe C) à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.