Aliou Cissé : « L'Égypte est l'équipe arabe la plus ‘africaine’ du continent... »

Très difficile à jouer, athlétique et tactiquement disciplinée, la sélection égyptienne sera à prendre au sérieux pour la finale de la CAN (dimanche 06 février à 19h00 GMT), a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match Sénégal vs Égypte. « L'Égypte est l'équipe arabe la plus ‘africaine’ du continent... » a indiqué le Sélectionneur sénégalais.