Alimentation : flambée spectaculaire des légumes en juillet 2025

Les données de l’ANSD, analysées par la rédaction de Dakaractu, montrent une envolée spectaculaire des prix de certains produits alimentaires.

Les légumes feuillus ont bondi de 53,1% en un mois, suivis des légumineuses vertes (+41,1%) et des légumes-fruits (+21,6%). Ces hausses sont liées à une offre réduite due aux conditions saisonnières.

La viande fraîche (+0,3%), les volailles (+1,4%) et le café (+0,5%) ont également contribué à l’augmentation globale. En revanche, les prix des fruits de mer, agrumes et fruits tropicaux ont reculé, apportant un léger répit aux consommateurs.