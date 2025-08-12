Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet

Depuis ce matin, les travailleurs de la mairie de Ziguinchor ont cessé le travail en signe de solidarité avec dix de leurs collègues interpellés dans le cadre d’une affaire de démolition d’un bâtiment supposé construit sur un domaine public.



Les grévistes dénoncent non seulement l’arrestation de leurs camarades, mais aussi l’absence de réaction ou de soutien du maire face à cette situation qu’ils jugent injuste.

Les agents concernés ont été déférés au parquet ce lundi, et, selon nos informations, ils seront présentés au procureur ce mardi à 15 heures. Une mobilisation de leurs collègues municipaux est annoncée pour les accompagner lors de leur face-à-face avec le juge et réclamer leur libération.