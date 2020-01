Affaire Thione Seck : La Cour d’appel infirme le jugement en première instance, le leader de Raam-Daan se pourvoit en cassation.

Dakaractu a appris de sources concordantes que Thione Seck et son co-prévenu, Alaye Djité, se pourvoient en cassation. Leur avocat aurait décidé de saisir la Cour de cassation après la décision de la Cour d’appel de Dakar, qui a infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar dans l’affaire des faux billets de banque.



Le leader de Raam-Daan et son présumé complice seront jugés, le 17 février prochain. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires à cours légal, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.



Le juge de la Cour d’appel a souhaité la réouverture du dossier, alors que les mis en cause avaient bénéficié du non-respect du règlement numéro 5 de l’Uemoa dès les premières minutes de l’interpellation. La procédure a en effet été déclarée nulle en première instance.