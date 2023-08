Affaire Fallou Ndiaye l’enfant de 5 ans, tué à Sahm Notaire : La belle mère presque blanchie par des éléments de l’enquête

Tout ce beau monde était ventilé, jusque tard dans la nuit d'hier, dans les bureaux des enquêteurs du commissariat pour livrer sa version des faits. Tout ce beau monde était ventilé, jusque tard dans la nuit d'hier, dans les bureaux des enquêteurs du commissariat pour livrer sa version des faits.

Enfin du nouveau concernant l’enquête portant sur l’assassinat de Serigne Fallou Ndiaye, l’enfant de 5 ans retrouvé mort sur la terrasse. Celle-ci aurait révélé de nouveaux éléments qui déchargent la belle mère...En effet, selon le journal « Les Échos », la jeune femme dispose d'un alibi en béton armé, qui est conforté par des éléments matériels techniques, militant en sa faveur dans l'enquête criminelle du commissariat central de police deGuédiawaye. Ceci, à la lumière des développements de l'enquête favorables à la dame, qui était pourtant considérée comme le suspect numéro 1 dans le meurtre abominable de l'enfant en question, dès les premières heures de la tragé-die, qui est survenue, au petit matin du lundi dernier, au quartier Sahm Notaire de Guédiawaye.Depuis deux semaines, elle réside chez ses parents suite à une dispute avec son mari…La belle-mère du bambin était absent au moment des faits dans la maison.Apparemment , elle avait quitté le domicile conjugal, il y a de cela deux semaines, pour retourner auprès des siens, domiciliés à l'unité 15 des Parcelles Assainies de Dakar. Un retour au domicile de ses parents qui s'explique par des embrouilles avec son mari nommé PapeDaouda Ndiaye, chauffeur de taxi Yango.Ce dernier qui serait à son troisième ménage.Géolocalisation, Bornage du téléphone portable de la belle-mère…Outre cela, il y a eu la géolocalisation de la jeune femme dans leur quartier par le système de bornage des téléphones portables, notamment, le sien, autour de la maison R+1 à appartements en location, et à l'intérieur durant les derniers instants de vie de l'enfant. Cependant le résultat a montré que celle-ci n'est pas retournée à son domicile conjugal depuis qu'elle l’a quitté. Son téléphone portable n'a pas également borné autour et autres confrontations sur procès-verbal de tous les occupants de la maison et autres voisins, histoire de leur tirer les vers du nez et du coup s'offrir une large palette d'informations et de tuyaux dans le but de démêler l'écheveau.