Affaire Amy Ndiaye Gniby : le procès en appel des députés du PUR encore renvoyé au 20 novembre prochain

L'affaire des députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) Massata Samb et Mamadou Niang a été appelé à la barre de la Cour d'Appel de Dakar ce lundi 14 août 2023. Le procès en appel a été renvoyé au 20 novembre prochain pour plaidoirie.



Mamadou Niang et Massata Samb ont comparu libre. Ils ont recouvert la liberté depuis le 13 juin dernier après avoir purgé une peine de 6 mois de prison ferme.



Pour rappel, Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés pour coups et blessures volontaires à 6 mois de prison assortis d'une amende de 100 mille francs et 5 millions de dommages et intérêts au préjudice de leur collègue députée Amy Ndiaye Gniby.