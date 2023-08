Acte criminel sur un bus TATA à Yarakh : Pastef-Les Patriotes condamne l’acte et appelle à faire la lumière sur cette affaire

Le parti PASTEF- Les Patriotes condamne avec la dernière énergie la commission d'un acte criminel sur un bus TATA de la ligne 65 à Yarakh. Cet acte ignoble et cruel perpétré contre d'honnêtes citoyens sénégalais, pousse le parti PASTEF- les patriotes, après avoir souhaité un prompt rétablissement à toutes les victimes et présenté ses condoléances aux familles éplorées, à réclamer l'ouverture rapide d'une enquête objective pour que les auteurs de cet acte odieux soient pourchassés, arrêtés, jugés et punis à la hauteur de leur crime.







Le parti Pastef- les patriotes présente également ses condoléances aux familles éplorées des victimes d'hier, tuées par balles, à celles des plus de 50 victimes, exécutées depuis mars 2022, ou ayant succombé à la torture, et pour lesquelles aucune enquête sérieuse n'a été ouverte malgré les preuves flagrantes et rappelle, par ailleurs, à l'Etat du Sénégal sa responsabilité dans l'instauration de la stabilité politique par le respect des libertés démocratiques et individuelles et la garantie d'une justice indépendante et impartiale.