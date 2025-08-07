Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable

Ce jeudi 07 août 2025, aux environs de 16 heures, un tournant décisif a été pris dans le secteur de la Justice sénégalaise avec la signature d’un accord entre le gouvernement et les syndicats regroupés au sein de l’Entente UNTJ-SYTJUST.



La cérémonie s’est tenue à la salle de conférence 2 de la Primature, en présence du Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, du Ministre des Finances et du Budget, et du Ministre de la Justice.

