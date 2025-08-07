Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable

Ce jeudi 07 août 2025, aux environs de 16 heures, un tournant décisif a été pris dans le secteur de la Justice sénégalaise avec la signature d’un accord entre le gouvernement et les syndicats regroupés au sein de l’Entente UNTJ-SYTJUST.
La cérémonie s’est tenue à la salle de conférence 2 de la Primature, en présence du Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, du Ministre des Finances et du Budget, et du Ministre de la Justice.
Côté syndical, les Secrétaires généraux du SYTJUST et de l’UNTJ, accompagnés de Maître Tanor Diamé, Secrétaire chargé des revendications, ont paraphé l’accord.
Ce compromis, salué par les deux parties, vise à instaurer une stabilité durable dans le secteur public de la Justice, après plusieurs années de revendications et de tensions. Il prévoit une série de mesures concrètes pour l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance des droits syndicaux, et le renforcement du dialogue social. Ce pas important ouvre la voie à une justice plus sereine, plus équitable et plus accessible pour l’ensemble des citoyens sénégalais.
