Accord gazier avec le Sénégal : Les députés mauritaniens ont ratifié l’accord de coopération

Selon plusieurs sources mauritaniennes comme AMI, les députés ont adopté, mardi à Nouakchott, le projet de loi N° 001/19 qui autorise la ratification de l’accord de coopération portant sur le développement et l’exploitation des réserves du champ Grand Tortue/Hmeyim signé à Nouakchott le 9 février 2018 entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Les mêmes sources de rappeler que l’Accord, qui constitue le cadre juridique des activités pétrolières dans la zone du champ Tortue Hmeyim, compte 50 articles définissant les principes généraux régissant les activités pétrolières comme les droits et engagements des contractants et le définition commune des réserves du champ et les mécanismes de répartition de la production, les charges y afférant et le régime fiscal appliqué sur les contractants.

Les députés mauritaniens, ont dans leurs interventions, souligné combien ils apprécient l’importance de cet accord qui a été conclu avec la République du Sénégal et réaffirmé la nécessité d’œuvrer pour que le pays réalise le plus grand revenu possible dans le cadre de l’exploitation de ce champ et tire profit de l’expérience des sociétés étrangères auxquelles a été confiée l’exploitation d’autres ressources à des périodes antérieures. Ils ont attiré l’attention sur l’importance de la formation et de la préparation de compétences nationales pour limiter le recours des sociétés à la main d’œuvre étrangère.