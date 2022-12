Accès universel à l’électricité : Le président de la République annonce de bonnes perspectives pour les localités pas encore électrifiées

S’agissant du secteur de l’énergie, le président de la République dans son adresse à la nation du 31 décembre 2022, a évoqué la poursuite de son programme d’accès universel à l’électricité. Selon Macky Sall, « les travaux de notre projet pétrolier Sangomar, et du projet gazier GTA, que nous partageons avec notre voisin mauritanien, sont exécutés respectivement à 71% et à 85%, avec la participation d’entreprises et de main d’œuvre sénégalaises; donnant plein effet à notre politique de contenu local... »





Cependant se projetant vers l’avenir, déjà pour 2023, « dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l’Organisation des pays africains Producteurs de Pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine. D’autre part, la Senelec a renforcé ses capacités avec la mise en service de la centrale électrique de Malicounda et notre quote-part de 33% dans la centrale hydroélectrique de Gouina. À cela s’ajoutent le nouveau Programme d’installation de 115 000 lampadaires solaires, prioritairement dans les communes non bénéficiaires de la première phase, et l’électrification de 2000 villages au titre de la phase 2 du PUDC », explique le président de la République qui promet l’éclairage universel du territoire.