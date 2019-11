Abdellah Sabri, directeur général adjoint : « Vinci energie a respecté ses engagements… »

Hier, lors de la mise en service du poste de Diamniadio en présence du ministre des Energie et du Pétrole, du directeur général de la Senelec et du président de Vinci entre autres, Abdellah Sabri (premier à gauche sur la photo) a insisté sur le respect, par le groupe, de ses cinq engagements. En effet, lors du lancement du projet en 2018, Vinci avait promis une bonne qualité des ouvrages. Le constat hier est qu’effectivement les ouvrages réalisés répondent aux dernières techniques et technologies de pointe comme l’a souligné Abdellah Sabri. Il indiquera aussi que Vinci a respecté les délais. «Nous avons livré le premier ouvrage de ce grand projet Pôles 2020, le poste 225kv de Diamniadio avec 10 mois d’avance et enregistré à ce jour une avance sur la quasi-totalité des autres ouvrages du projet pôles 2020 », a-t-il informé tout en indiquant, parlant toujours de l’ouvrage réceptionné hier, « les prévisions budgétaires sont respectés. Il n y a pas un franc CFA en plus par rapport au budget initial ».



Autre engagement pris à l’époque par Vinci : le recrutement, la formation et le transfert de savoir. Aussi, Sabri révèle que des centaines de collaborateurs ingénieurs et techniciens de chantier, ont été embauchés d’écoles publics sénégalaises, formés et mis en responsabilité dans la conduite des projets ; mieux, dira-t-il, des ingénieurs et techniciens de la Senelec ont été aussi formés, avec un transfert de savoir-faire, à l’académie Vinci Energies, basée à Casablanca, au Maroc.



Que dire de la responsabilité sociétale et environnementale ? «La Rse fait partie des fondamentaux et des valeurs de notre groupe. Des actions ont été déployées auprès des écoles primaires publics avec un programme d’équipements de classe pour plus 2000 écoliers. Il y a aussi la fourniture de centaines de gilets de sauvetage aux pêcheurs et d’équipements de travail hygiénique pour les femmes mareyeurs et marins pêcheurs qui s’activent dans la pêche artisanale à Dakar », a fait savoir Sabri.