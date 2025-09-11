Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

L’ancien député de Yewwi Askan Wi, ancien compagnon politique de Khalifa Sall, a regretté la situation que le député Farba Ngom est en train de vivre en prison avec une santé précaire si l'on en croit des rapports d’expertise médicale.
Selon Abba Mbaye, l’État doit prendre ses responsabilités et éviter le pire. « Revenons à de l'élégance, revenons à du respect, à de la dignité humaine », a indiqué l’ancien député.
Un appel également lancé aux autorités : « Si les médecins disent que la santé de Farba Ngom n’est pas compatible avec sa situation carcérale, je pense qu’il faut utiliser d’autres moyens pour l’épargner d’une catastrophe qui peut être évitée », ajoute Abba Mbaye qui s’exprimait sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye à la 7Tv.
D’ailleurs, l’ancien parlementaire rappelle le cas de Ousmane Sonko qui avait bénéficié en tant qu’opposant en grève de la faim, des soutiens qui ont plaidé sa libération car, l’alerte était lancée notamment par Aïda Mbodj. « Il faut que l'État fasse ce qu’il a fait dans le cas de Ousmane Sonko. Je pense qu'il faut faire preuve de clémence concernant le cas de Farba Ngom », a persisté l’ancien parlementaire.
-
Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est
-
Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ)
-
Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam
-
Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité
-
Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli