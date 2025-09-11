Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

L’ancien député de Yewwi Askan Wi, ancien compagnon politique de Khalifa Sall, a regretté la situation que le député Farba Ngom est en train de vivre en prison avec une santé précaire si l'on en croit des rapports d’expertise médicale.



Selon Abba Mbaye, l’État doit prendre ses responsabilités et éviter le pire. « Revenons à de l'élégance, revenons à du respect, à de la dignité humaine », a indiqué l’ancien député.







Un appel également lancé aux autorités : « Si les médecins disent que la santé de Farba Ngom n’est pas compatible avec sa situation carcérale, je pense qu’il faut utiliser d’autres moyens pour l’épargner d’une catastrophe qui peut être évitée », ajoute Abba Mbaye qui s’exprimait sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye à la 7Tv.

