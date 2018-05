ATTAQUE CONTRE LE PRÉSIDENT, LE SOUS-PRÉFET, LE MINISTRE SEYDOU GUÈYE ET MANKOO : Bamba Fall ne connait plus ses adversaires

Bamba, le sous-préfet n'est pas votre adversaire.

On se rappelle que lors de la campagne des élections législatives, le maire de la Médina Bamba Fall ne cessait de tirer à boulets rouges sur les autorités administratives, en l’occurrence le Sous préfet Djiby Diallo qu'il accusait entre autres de vouloir frauder les élections à la Médina en faveur de Bby en y installant des bureaux fictifs. Malgré toutes ces accusations fallacieuses et infondées, il est sorti victorieux dans sa commune.

Sachant qu'il avait accusé à tort un honnête fonctionnaire de l'Etat, il s'est rectifié lorsqu'il recevait une délégation du chef de l'Etat suite au décès de son oncle en tressant les lauriers au Sous- préfet Djiby Diallo et au commissaire de la Médina.

Quelques temps après, il revient à la charge avec une sortie calamiteuse dans laquelle il tire encore sur M. Diallo et le Sg du Gouvernement. Il doit comprendre que Djiby Diallo n'est pas son adversaire. C'est un fonctionnaire et non un politicien. Ce monsieur qui a abattu un travail remarquable dans la capitale mérite respect et considération.

Comment un sous-préfet peut recruter des nervis pour attaquer la mairie de Médina comme le prétend Bamba?

M. Fall jouit-il de toutes ses facultés mentales?

Pourtant dans la circonscription de Dakar-Plateau, il y a des maires appartenant à la mouvance comme Jean Baptiste et Ousmane Ndoye et des maires de l'opposition comme Palla Samb et Bamba Fall. Seul ce dernier s'acharne sur Jack Bauer dont le travail à la tête de Dakar-Plateau a été apprécié par tous ses administrés y compris l’incontournable avocat Me Bamba Cissé à travers sa page Facebook.

Ses sorties catastrophiques ne révèlent-elles pas que le maire de la Médina nourrit une haine contre Djiby Diallo et Seydou Guèye ?

Un ancien sous-préfet de Plateau disait que lorsqu'il débarquait à la tête de cet arrondissement si stratégique, il y avait trouvé des maires responsables comme Abdoulaye Makhtar Diop qui étaient conscients de leurs missions. Mais malheureusement sous Jack Bauer , il y a des maires analphabètes qui, sous d'autres cieux, ne pourraient même pas être chef de quartier.

De toute façon, Dakar-Plateau se souviendra à jamais de Djiby Diallo, le sous-préfet le plus célèbre de cette circonscription depuis l'indépendance. Du procès de Habré au parrainage en passant par les procès de Khalifa sall, de Cheikh Béthio, de Karim Wade, il s'est fait remarquer en rassurant les populations face aux menaces de troubles à l'ordre public.

Les étudiants de la promotion sortante 2017 du Département d'Odontologie avaient fait de lui leur parrain et ambassadeur. A la question de savoir pourquoi ils ont porté leur choix sur la personne du sous-préfet, ils indiquent que c'est un homme soucieux de ses administrés et on leur a dit que c'est un homme intègre.

Au-delà même de la personne de Djiby Diallo, les autorités administratives doivent être respectées. Elles n’ont rien à voir avec la politique et elles sont souvent attaquées et diabolisées, pour la plupart, par les politiciens qui les accusent d’être de connivence avec le régime en place. Malheureusement, elles n’ont pas la possibilité de répliquer.

Le Gouverneur tout comme le préfet et le sous-préfet ne roulent jamais pour un parti politique. Ils sont des délégués du Chef de l’Etat, ils représentent le Premier ministre et chacun des membres du Gouvernement ; ils incarnent l’Etat partout où ils sont ; Ils ont eu ce statut avant l’avènement de Macky Sall et ils le garderont au terme du mandat de ce dernier.

« Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens », nous enseigne Roosvelt. Si on s’en tient à cette assertion, on peut dire que le maire de Médina, l’ancien « Modou-Modou d’Italie » a un petit esprit car il ne parle que de Djiby Diallo, de Cheikh Bâ, de Seydou Guèye etc. Ce dernier qu’il a taxé récemment de fumeur de Yamba n’a jamais tenu des propos déplacés à son encontre. Qu’on l’aime ou pas, le porte-parole du Gouvernement fait partie des rares pontes du régime qui défendent leurs idées avec des arguments solides sans calomnier ou insulter qui que ce soit.

« Ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils vont souvent de pair », disait l’autre.

Non seulement Bamba est arrogant mais il est ignorant et incohérent. Lors de sa fameuse déclaration, il a laissé entendre qu’avec l’acte III de la décentralisation les mairies ne sont plus sous la tutelle du commandement. Plus loin, il indique que le seul droit qui reste au sous-préfet de Dakar-Plateau, c’est le contrôle de la légalité des actes du maire. Quelle incohérence!

Le contrôle de légalité est la synthèse de toute l’action administrative dans la commune car tous les actes pris par le maire sont forcément approuvés par l’autorité administrative. Mieux, si le Conseil Municipal vote une délibération alors qu’elle n’est pas approuvée par le sous-préfet elle est nulle et non avenue ; elle ne pourra pas être exécutée. Il y va de même pour les conventions qui lient les maires. Là aussi, sans l’approbation du sous-préfet, cette convention est nulle et non avenue. Et pour le cas d’espèce, si le maire Bamba Fall minimise le contrôle de légalité, cela démontre l’ignorance qu’il doit avoir pour la gestion d’une collectivité locale. C’est ce qui justifie d’ailleurs que toutes les réalisations qu’il a eu à faire n’ont pas fait l’objet d’appel d’offres. Pire, il s’est autocréé « une régie» pour pouvoir, aujourd’hui, s’autopayer de toutes ces taches en utilisant ses propres ouvriers qui n’ont aucune qualification pour construire des salles de classes sans aucune norme légale. En s’attaquant aux autorités administratives, cela démonte encore une fois qu’il perd de cibles et d’adversaires car s’il était « un bon élève » il n’aurait jamais eu de problèmes avec le sous-préfet qui est apprécié par ses autres collègues maires qui souhaiteraient l’avoir comme collaborateur.



Bamba Fall a détruit l’école Nago Samb qui était de 12 classes pour en construire seulement 6. L’école Médina 2 est rayée de la carte scolaire. Mon cher Bamba, dites-nous où est passé l’argent encaissé auprès d’Auchan, en plus des chinois. On n'a pas encore oublié le terrain qui était destiné aux Mourides qui aujourd’hui est mis en en location et une partie est en train d’être cédée frauduleusement à une banque de la place. C’est ce qu’a compris la jeunesse de la Médina qui déplore les ruses et les mensonges de leur maire pour détourner leur patrimoine. Mieux aujourd’hui, le maire devrait s’expliquer sur le contrat qui le lie à l’usine de pavage qui constitue un grand scandale au niveau de la ville de Dakar à cause de Bamba Fall.



N’est-il pas aujourd’hui temps pour que nos élus aient le minimum de niveau intellectuel et de compétence pour pouvoir diriger des élites. Le maire Bamba Fall ferait mieux d’apprendre et de savoir que la mairie de Médina ne peut pas être considérée comme un lieu où vivent seulement les marchands ambulants, le seul métier qu’il a de sa vie. A force de vouloir tricher tout le temps et oublier qu’il y a une fin à toute chose, on peut être gêné par un sous-préfet comme Djiby Diallo qui, depuis son arrivée à Dakar, est plus proche de ses populations que ses élus eux mêmes.



Si on ose déclarer la guerre au Chef de l’Etat en exercice, un ministre de la République et le sous-préfet Djiby Diallo dont le seul tort est d’avoir demandé au maire de se conformer à la légalité.



La fin de règne de Bamba Fall a sonné à cause de son incompétence, de son incohérence, de son inconstance et surtout de son jeu mal calculé. Tantôt, il tire sur la coalition Mankoo Taxawu Sénégal parce qu’ils ne lui ont pas présenté leurs condoléances suite au rappel à Dieu de son oncle. Tantôt , il tire sur le pouvoir ; M . Fall a vraiment perdu ses repères.



Vous avez intérêt à expliquer et justifier les coûts de vos réalisations et surtout des entreprises qui les ont réalisées.



N’est-il pas temps que les services de contrôle de l’Etat tapent à sa porte.



De qui se moque-t-on ?



Moudir Thiam FSJP-UCAD