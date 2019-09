ARMÉE SÉNÉGALAISE : Le Général Birame Diop nommé nouveau Cemga, Cheikh Bara Cissokho revient aux affaires...

Sans doute pour anéantir toute guerre de succession dans les rangs, le président de la République, Chef suprême des armées, a pris les devants en faisant des nominations graduelles au sein de l’Armée et la Gendarmerie.

C’est ainsi que le général de corps aérien (il gagne donc une étoile de plus) Birame Diop, précédemment Chef de l’état-major particulier du président de la République (Cempart) est nommé Chef d’état-major général des Armées (Cemga).

Il remplace à ce poste prestigieux le général d’armée Cheikh Guèye admis à rejoindre la deuxième section (retraite) après de bons et loyaux services rendus aux Armées.

Et dès 1e janvier 2020 prochain, l’actuel Cemga Cheikh Guèye ou l’homme du « Hall of fame/Usa » partira avec le sentiment d’une mission bien accomplie.



La Maréchaussée n’est pas en reste dans les nominations effectuées par le président Macky Sall puisque l’actuel haut commandant en second, le général de division (étoile de plus) Jean Baptiste Tine est nommé haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire à compter du 15 novembre prochain.

Il succédera au général de corps d’armée Cheikh Sène appelé à faire valoir ses droits à la retraite.



Pendant ce temps, le contre-amiral (général) Cheikh Bara Cissokho sera le futur Chef d’état-major particulier du président de la République (Cempart).



Tandis que l’actuel patron de l’Armée de terre, le général de division Cheikh Wade va occuper le poste de Sous-chef d’état-major général des Armées (Sous-Cemga).