APPARTEMENT À MONTRÉAL : Les petites cachotteries de Mamadou Pouye

On en sait aussi un peu plus sur l’appartement acheté à Montréal par Mamadou Pouye, présumé prête-nom de Karim Wade. Selon les documents obtenus par Sherpa, l’opération a été réalisée le 3 mai 2012 devant Me Gabriel Dumont. le vendeur se trouve être les Habitations Armeca ltée, immatriculée sous le numéro 1166804345, représentée et agissant par Daniel Barbeau, son secrétaire.

Quant à Mamadou Pouye, il s’est caché derrière 9259-7087 Québec InC, société immatriculée sous le numéro 1168074715, représentée et agissant par Mmandy Moodley, sa présidente, par ailleurs épouse Pouye. Montant de la transaction : 478.700 dollars.