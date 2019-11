« AJUSTEMENT STRUCTUREL » : Abdoulaye Daouda Diallo démolit Mamadou Lamine Diallo.

Il dira qu’un programme d'ajustement structurel est appliqué à un pays qui connaît

une faible croissance, un déséquilibre interne et externe cumulé, accompagné d’un endettement insoutenable.



D'après lui, le Sénégal connaît une forte croissance économique durant le magistère du Président Macky Sall, une moyenne de 6,6% contre 3% sur la période antérieure.



Pour le déséquilibre externe mesuré par le déficit du compte courant, Il est passé de 8,6% en 2012 à moins de 7% en 2019. Relativement à l’endettement, il est à 53,5% du Pib contre une norme communautaire de 70% et tous les seuils de viabilité et de soutenabilité de la dette sont respectés.