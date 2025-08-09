À toi, mon frère Badara Gadiaga ( Par Gandhy Ba )

Cela fait aujourd'hui un mois que tu as été injustement emprisonné pour des délits d'opinion. Un mois déjà que tu es privé de liberté simplement pour avoir exprimé tes idées, en toute sincérité et en toute loyauté.



En ce dernier vendredi avant le Grand Magal de Touba, mes pensées vont vers toi, là où tu te trouves, derrière les barreaux. Que Dieu, dans Sa Miséricorde infinie, te donne la force, la patience et la foi nécessaires pour surmonter cette épreuve injuste.



Je sais que, comme chaque année, tu aurais été là ce vendredi dans l’émission Jakarlo, pour parler avec passion de l’œuvre immense de Cheikh Ahmadou Bamba, du mouridisme, et de l’importance spirituelle et historique du Magal. Ta voix manque, ton éclairage manque, mais ton engagement reste vivant.



Badou, que Dieu te protège, te fortifie, te garde en bonne santé et te ramène à nous plus fort encore. Ton combat est noble, et nous restons debout avec toi.