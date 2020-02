9ème journée Ligue 1 : Le Jaraaf surprend les Diambars à domicile (1-0).

Les Diambars étaient prévenus d'avance, contre le Jaaraf, il ne fallait pas perdre ce week-end au risque de voir leur poursuivant direct les devancer au général. Après un début de championnat plus que compliqué, le Jaraaf qui a su trouver les ressources nécessaires pour se relancer (6ème, 11pts +0) se rendait ce samedi chez les Diambars (5ème, 11pts +5.)





Un match de classement, mais surtout une partie pour retrouver de la confiance du côtés du promu (Diambars) qui reste sur une série de deux défaites, une victoire et un nul sur les quatre dernières journées. Sauf que, les visiteurs ont réussi le hold-up parfait en ouvrant le score dans le dernier quart d'heure de la rencontre (1-0, 76e) par le biais d'Ousmane Sagna.



Un coup de massue qui propulse quasiment le Jaaraf de Malick Daff (14pts +1) sur le podium en attendant de connaître les résultats de l'AS Pikine et de la Douane qui jouent ce dimanche. À signaler que la baisse de régime de Diambars coïncide avec le manque de réussite de leur buteur Cheikh Ahmadou Bamba Dieng auteur de 10 buts sur les 14 inscrits par son équipe. Il n'a pas trouvé le chemin des filets depuis deux journées...