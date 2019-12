36 ème conseil IRCICA : Le Pr Serigne Amadou Cissé Ndiéguène félicité pour la conduite des travaux

Serigne Amadou Cissé Ndiéguène, Président du conseil d’administration du centre de recherches sur l’histoire, la culture et l’art islamiques (IRCICA), organe subsidiaire de l’organisation de la coopération islamique (OCI), a présidé la 36e session dudit conseil, à Istanbul, les 02 et 03 décembre 2019. Selon un communiqué rendu public à l’issue des travaux, le Conseil a eu à adopter les rapports présentés par le Directeur Général de l’IRCICA, Dr Halit Eren, relatifs aux projets et programmes de travail exécutés pendant l’année 2019. Il a ensuite examiné et adopté ceux proposés pour les années 2020 et 2021 ainsi que le projet de budget pour 2021.« Le Conseil s’est félicité de l’apport des États membres, mais souligne, en même temps, les retards notés dans la régularisation des contributions annuelles. Ce qui induit quelques difficultés dans la réalisation des projets. Le Conseil a salué les assistances extra-budgétaires apportées par des États membres, qui ont permis la réalisation d’activités dont Histoire de l’Islam et sa Civilisation, Programme de doctorat en Civilisation islamique, Programmes de formation en Édition, calligraphie, dorures, architecture, artisanat et également l’organisation de concours pour les différents prix institués par le Centre », peut-on lire sur la note.Selon la même source, le Conseil a instruit aussi le Centre d’examiner la possibilité d’organiser un congrès consacré à des études spécifiques sur l’art, les vestiges et la culture islamiques dans les îles situées aux environs de la Méditerranée, de Malte, de la Sardaigne et de la Sicile. Et l’invite à la mise en place, pour l’année 2020, d’une session pour la sauvegarde et la préservation des édifices architecturaux au Jamu / Cachemire. Enfin, il a renouvelé sa gratitude à l’ensemble des États membres pour leur soutien et leur coopération, particulièrement à la République de Turquie et le Royaume d’Arabie Saoudite, pays d’accueil de l’IRCICA et de l’OCI, organismes de la UMMA qui, par coïncidence, fêtent en cette année 2019, leurs quarantième et cinquantième anniversaires. Et adressé ses chaleureuses félicitations au Directeur Général Dr Halit Eren et son équipe du Secrétariat général et s’est félicité des excellentes dispositions, de la pondération et de la sagesse du Pr Amadou Cissé Ndiéguène dans la conduite des travaux de cette 36 ème session.