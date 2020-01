2ème tour des éliminatoires du mondial 2022 : Les « Lions » recevront le Togo avant d’aller chez les « Diables rouges », s’en suivra la Namibie…

Après les retrouvailles avec le Togo, la Namibie et le Congo Brazza, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le Sénégal devra se rendre un peu partout sur le continent pour aller chercher sa qualification aux barrages.



Et c’est à Dakar, à domicile, que les « Lions » recevront les « Éperviers » du Togo entre le 9 et le 11 octobre 2020. Pour la première journée du groupe H. Des retrouvailles très attendues entre Claude Le Roy et son ancien pays d’accueil…



Par la suite, le Sénégal retrouvera un adversaire qu’il a récemment rencontré (Sénégal 2-0 Congo le 13 novembre 2019, Éliminatoires de la CAN 2021) le Congo Brazzaville, au stade Massamba. Une deuxième sortie prévue dans la fenêtre FIFA du 13 et 15 novembre 2020. À préciser que les deux équipes devront se confronter pour le compte du match retour de ces éliminatoires de la CAN 2021 au mois de juin prochain,



Après, l’équipe nationale du Sénégal aura une double confrontation avec la Namibie. Pour ces 3ème et 4ème matches des qualifications, les dates retenues sont les 22 et 30 mars 2021.



Enfin, arriveront les 5ème et 6ème journées de ce second tour des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Une manche retour contre le Togo, à Lomé (3 et 5 septembre 2021.) Puis face au Congo (9 et 11 octobre 2021.)