1ere Édition de la Fête de l’excellence au MFA : Les enfants de militaires et gendarmes à l'honneur...


Le ministère des Forces armées a célébré, ce samedi 9 août 2025, au Théâtre national Daniel Sorano, la première édition de la Fête de l’excellence. Placée sous le thème « Intelligence artificielle et souveraineté numérique : une stratégie pour les forces armées et l’éducation au service du développement national », la cérémonie a récompensé les enfants de militaires et de gendarmes ayant obtenu des résultats scolaires exceptionnels au cours de l’année 2024-2025.

Inscrite dans la dynamique des politiques publiques en faveur de la jeunesse, cette initiative vise à encourager la performance scolaire, tout en sensibilisant sur les enjeux technologiques et éducatifs pour le développement du pays.
Autres articles
Samedi 9 Août 2025
Amadou Koundour 



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition

Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition - 09/08/2025

Magal 2025 : Serigne Sidy Mbacké dénonce les dérives et réaffirme la voie de Serigne Touba avec force

Magal 2025 : Serigne Sidy Mbacké dénonce les dérives et réaffirme la voie de Serigne Touba avec force - 09/08/2025

Sommet Poutine-Trump, ce que l'on sait de la rencontre

Sommet Poutine-Trump, ce que l'on sait de la rencontre - 09/08/2025

Canaries / Île de Lanzarote : 49 migrants sénégalais débarquent d'un remorqueur pour des

Canaries / Île de Lanzarote : 49 migrants sénégalais débarquent d'un remorqueur pour des "raisons humanitaires" - 09/08/2025

Magal Touba : Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar souligne l’importance spirituelle de l’événement

Magal Touba : Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar souligne l’importance spirituelle de l’événement - 09/08/2025

À toi, mon frère Badara Gadiaga ( Par Gandhy Ba )

À toi, mon frère Badara Gadiaga ( Par Gandhy Ba ) - 09/08/2025

Guy Marius Sagna franchit le rubicon : Diomaye, Président illégitime? (Par Alioune COULIBALY )

Guy Marius Sagna franchit le rubicon : Diomaye, Président illégitime? (Par Alioune COULIBALY ) - 09/08/2025

Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES

Décret, pension de retraite des étrangers, déficit d’enseignants … : Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure et annonce une bonne nouvelle au SAES - 08/08/2025

Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS

Suspension de la fourniture d'électricité dans certaines communes : La SENELEC réagit à l’interpellation de l’AMS - 08/08/2025

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba

MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba - 08/08/2025

Koungheul : 3 boutiques et une quincaillerie cambriolées, des marchandises et une importante somme d'argent, emportées

Koungheul : 3 boutiques et une quincaillerie cambriolées, des marchandises et une importante somme d'argent, emportées - 08/08/2025

Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour

Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour - 08/08/2025

Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy

Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy - 08/08/2025

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges - 08/08/2025

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase »

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase » - 08/08/2025

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable - 07/08/2025

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow)

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow) - 07/08/2025

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle - 07/08/2025

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… »

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… » - 07/08/2025

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler - 07/08/2025

Justice: Assane Diouf est libre!

Justice: Assane Diouf est libre! - 07/08/2025

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue - 07/08/2025

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite - 07/08/2025

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye - 07/08/2025

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude)

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude) - 07/08/2025

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde - 07/08/2025

Trump juge possible une réunion

Trump juge possible une réunion "très bientôt" avec Poutine et Zelensky  - 07/08/2025

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite - 07/08/2025

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident - 07/08/2025

RSS Syndication