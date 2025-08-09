1ere Édition de la Fête de l’excellence au MFA : Les enfants de militaires et gendarmes à l'honneur...

Le ministère des Forces armées a célébré, ce samedi 9 août 2025, au Théâtre national Daniel Sorano, la première édition de la Fête de l’excellence. Placée sous le thème « Intelligence artificielle et souveraineté numérique : une stratégie pour les forces armées et l’éducation au service du développement national », la cérémonie a récompensé les enfants de militaires et de gendarmes ayant obtenu des résultats scolaires exceptionnels au cours de l’année 2024-2025.
Inscrite dans la dynamique des politiques publiques en faveur de la jeunesse, cette initiative vise à encourager la performance scolaire, tout en sensibilisant sur les enjeux technologiques et éducatifs pour le développement du pays.
