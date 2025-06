137e Pèlerinage Marial de Popenguine : L’Église de Mauritanie, invitée d’honneur, salue l’Église du Sénégal et magnifie le dialogue islamo-chrétien

Le 137e Pèlerinage Marial de Popenguine a été marqué cette année par la participation exceptionnelle de l’Église de Mauritanie, invitée d’honneur par la province ecclésiastique de Dakar. Une délégation d’une cinquantaine de pèlerins, conduite par des représentants du diocèse de Nouakchott, a pris part à l’événement, illustrant la profondeur des liens spirituels et fraternels entre les Églises du Sénégal et de Mauritanie.



Prenant la parole, un représentant de l’Église de Mauritanie, Monseigneur Victor Dione a exprimé une vive gratitude : « Permettez-moi, en mon nom et au nom de l'Église de Mauritanie, d'exprimer notre reconnaissance aux évêques de la province ecclésiastique de Dakar, et plus largement à l’Église du Sénégal. L’honneur qui nous est fait cette année restera gravé dans nos cœurs. »



Il a également adressé des remerciements particuliers à Son Excellence M. Maguette Sèye, Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, ainsi qu’aux autorités mauritaniennes pour les facilités accordées à la délégation.