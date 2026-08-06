‎Thietty (Kolda) : Le Maire et son conseil municipal rejoignent le camp présidentiel...

‎Le nouveau parti présidentiel Kiiraay Les patriotes-républicains gagne du terrain et de la sympathie au Fouladou. Ainsi, après d'autres, c'est le maire, le conseil municipal et les responsables politiques de la commune de Thietty qui ont décidé de rejoindre ce parti.

Dans la foulée, même les chefs religieux et coutumiers jadis muets ont répondu à l'appel de Diomaye pour la construction du pays. D'ailleurs, le Maire de la commune Alassane Baldé avait déjà rejoint la coalition Diomaye président, ce qui consttitue une suite logique. Tous à cette occasion de ce mercredi 5 août ont pris la décision de massifier le nouveau parti et d'accompagner son implantation auprès des populations.

‎

‎

‎Ironie du sort, d'autres ont estimé que l'éviction de l'ancien PM les a convaincus de rejoindre Diomaye. D'ailleurs, ces derniers précisent qu'ils avaient gelé leurs activités politiques à cause de celui-ci.

‎

‎

‎Poursuivant, Alassane Baldé soutient que "le conseil municipal, les sages et moi avons mûrement réfléchi avant de rejoindre le nouveau parti. En effet, nous avons d'énormes défis à relever dans notre commune comme l'élevage, l'agriculture, le désenclavement, l'eau potable, l'électrification entre autres. C'est pourquoi, nous avons décidé à l'unanimité de soutenir le président dans son élan de développement, de paix et de stabilité..."

‎