vidéo d’un enfant violemment frappé à saint-louis : le calvaire de m. diakhaté, 15 ans, livré à la brutalité de sa propre famille

Une vidéo devenue virale a plongé Saint-Louis dans l’effroi : on y voit un adolescent fouetté sauvagement, maintenu de force par deux hommes tandis qu’un troisième s’acharne sur lui avec un câble. Une scène insoutenable qui a provoqué l’ouverture immédiate d’une enquête par le parquet, comme le rapporte Libération, à l’origine de la révélation.







La victime, M. Diakhaté, âgé de 15 ans, est élève en classe de 6e secondaire au CEM André Peytavin. Originaire de Thiès, il résidait à Saint-Louis chez son oncle Arona Diakhaté, chez qui il avait été envoyé pour poursuivre sa scolarité. Mais ce qui devait être un cadre éducatif s’est transformé en cauchemar.







Dans la vidéo, partagée en masse sur les réseaux sociaux, on voit l’enfant immobilisé par deux individus pendant qu’un troisième le bat violemment. Ces images ont conduit les autorités à réagir rapidement. Grâce à l’intervention conjointe de l’Agence éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’un délégué de quartier, l’adolescent a été localisé dans le quartier Ndioloffène, pris en charge médicalement et protégé.







Les investigations de la police ont permis l’arrestation de trois suspects : Abdoulaye Diakhaté (35 ans), qui portait les coups, ainsi qu’Arona Wade (24 ans) et Leity Ndiaye (23 ans), qui maintenaient l’adolescent pendant l’agression. Tous trois sont actuellement en garde à vue, poursuivis pour maltraitance et sévices corporels sur mineur. Le câble ayant servi aux coups, à l’origine de lourdes lacérations dorsales, a été placé sous scellé par les enquêteurs.