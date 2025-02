Ziarra de Médinatoul Houda : Un pèlerinage endeuillé par un accident mortel

Ce qui devait être un moment de recueillement et de bénédictions s’est transformé en drame sur la route nationale 6. Selon L’Observateur, Oustaz Aliou Sow, enseignant en arabe à l’école Sinthiang Samba Coulibaly (Kolda), et son fils Moutarou Sow, âgé de sept ans, ont tragiquement perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février. Ils revenaient de la Ziarra annuelle de Médinatoul Houda lorsque leur véhicule est entré en collision avec un gros porteur chargé de sacs d’arachide.



Un choc d’une rare violence



D’après les témoins interrogés par L’Observateur, l’accident s’est produit alors que le véhicule des victimes tentait un dépassement sur l’axe Diaobé-Kolda. “Il y a eu un violent choc avec le gros porteur”, raconte M. Baldé, témoin de la scène. La violence de l’impact a été fatale au jeune Moutarou Sow, mort sur le coup. Son grand frère, témoin du drame, a laissé éclater sa douleur en criant son nom, dévasté par la perte brutale.



Oustaz Aliou Sow, grièvement blessé par des éclats de verre et le choc de l’accident, a été transporté en urgence à l’hôpital régional de Kolda, où il a finalement succombé à ses blessures.



Un bilan lourd et une route meurtrière



En plus des deux décès tragiques, plusieurs autres passagers ont été blessés et pris en charge à l’hôpital régional de Kolda. La RN6, tristement réputée pour sa dangerosité, a encore une fois brisé des vies, ravivant les inquiétudes sur la sécurité des routes sénégalaises.



Ce pèlerinage, qui devait être un moment de ferveur et de paix, s’est achevé dans le deuil. Une tragédie qui endeuille la communauté et rappelle l’urgence d’une plus grande prudence sur nos routes.