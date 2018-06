Youssouf Sabaly : "C’était important de gagner pour faire une bonne entame"

"C’était important de gagner ce match pour faire une bonne entame de la compétition. Nous espérons que ça va continuer comme ça. Nous allons bien préparer notre deuxième match et essayer de nous qualifier dès la deuxième journée. Nous allons aborder ce match comme tous les autres et essayer d’avoir le meilleur résultat possible. Nous allons nous fixer sur le Japon dès demain pour bien le préparer. Nous avons un autre match à jouer contre cette équipe du Japon".