VIDEO : Les regrets de Aliou Cissé : « Il y a des déchets techniques…Dans la conservation, nous devons encore être meilleurs »

Dans sa conférence de presse d’après-match suivie en direct sur Dakaractu Tv, le sélectionneur de l’équipe nationale a reconnu qu’il y a « des déchets techniques » dans le jeu des Lions. « On a pu faire une assez bonne première mi-temps. On a pu jouer haut, se procurer des occasions. On a su aligner deux, trois, quatre, cinq passes, qui nous ont procuré des occasions. Je crois que ce qui me gêne un petit peu, par moments, il y a des déchets techniques. Nos actions ne finissent pas dans les buts. C’est un travail de longue haleine. Le Sénégal est capable de jouer en attaque rapide, le Sénégal est capable de jouer en contre-attaque. Dans la conservation nous devons encore être meilleurs. Nos adversaires nous supervisent. Ils savent que le Sénégal, il ne faut pas lui laisser d‘espace. A la perte du ballon, ils nous coupent la profondeur, c’est à nous de travailler ça », dixit Aliou Cissé.