(VIDEO) COUPE DU MONDE : Quand l'avion de l'Arabie Saoudite prend feu...

Décidément, rien ne va pour l'Arabie Saoudite dans cette Coupe du monde. Après avoir lamentablement perdu le match d'ouverture face à la Russie (5-0) jeudi dernier, la sélection saoudienne s'est faite très peur ce lundi. L'ensemble de la délégation se rendait à Rostov en avion, et au moment de l'atterrissage, un moteur de l'aile droite de l'appareil s'est enflammé.



Des flammes sont sorties du réacteur mais l'avion a tout de même réussi à atterrir et toutes les personnes présentes à bord de l'avion sorties saines et sauves. Plus de peur que de mal pour les Saoudiens, qui seront bien au rendez-vous ce mercredi (17h) pour affronter l'Uruguay !