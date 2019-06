Une vingtaine de Lions sont arrivés ce mardi au camp de base de l'hôtel Rhino de Saly

Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, a dévoilé vendredi dernier la liste des 25 joueurs convoqués chez les Lions pour l’an CAN 2019. 18 joueurs de champ et les trois gardiens l'équipe nationale du Sénégal sont présents, pour le moment, à Saly (Mbour) en prévision du stage de Dakar, prévu entre le 4 et le 7 juin.



Ce premier groupe a découvert l’hôtel Rhino Resort, où il a installé son camp de base, pour débuter sa préparation. Ces Lions, qui ont déjà terminé leur championnat, ont déjà occupés leur chambre à l’hôtel, qui sert de Tanière. Ils prendront part, ce mardi 17h, au premier galop journalier, prévu au terrain d’entraînement de Diambars (Saly).



A l’heure où nous écrivons ces lignes, Sadio Mané, Alfred Ndiaye, Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté n’étaient pas encore arrivés. L’attaquant de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, et le milieu de Malaga vont rejoindre le groupe en Espagne...