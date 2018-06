Une bonne ambiance lors de l'entraînement à la veille de Japon - Sénégal

Aucun joueur de l'équipe du Sénégal ne manquait à l'appel ce samedi, à Ekaterinbourg lors du dernier entraînement avant d'affronter le Japon (dimanche, 15h00 GMT).



Les Lions se sont entraînés au complet, à la veille de leur deuxième match des phases de poule. Ils ont bien pris des repères sur la pelouse du stade de la compétition, dans laquelle ils joueront dimanche. Lors des quinze premières minutes de la séance ouverte aux médias, tous les joueurs étaient bien présents. Aliou Cissé a rassuré sur l'état de forme des 23 Lions, qui ont mis l'ambiance.



Alors que les joueurs étaient déjà entrés sur la pelouse, en cette fin d'après-midi, les chants et pas de danse se sont succédés durant l'échauffement. Tantôt pour chasser le stress. Tantôt pour mettre l'ambiance ou chambrer, à l'image de Khadim Ndiaye, décontracté. Des sourires, de la bonne humeur, du plaisir, les journalistes japonais présents ne regrettaient pas d'avoir fait le déplacement, pour cette séance précédée par la traditionnelle conférence de presse d’avant match de Aliou cissé et son nouveau capitaine Sadio Mané.



Le sélectionneur et ses hommes sont arrivés à Ekaterinbourg samedi vers les coups de 19h30 (14h30 GMT). Cette ville située à 1 784,9 km de la capitale russe n’a pas le même fuseau horaire que Kaluga et Moscou. Elle a une heure d’avance sur ces deux autres villes, soit cinq heures d’avance sur Dakar…