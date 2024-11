Trump remporte le Kentucky et l'Indiana, Harris le Vermont (médias)

Le candidat républicain Donald Trump a remporté mardi l'Etat du Kentucky et de l'Indiana, tandis que Kamala Harris a remporté celui du Vermont, selon les projections de plusieurs médias américains dont CNN et ABC.



Les victoires dans ces trois Etats, qui étaient attendues, apportent 19 grands électeurs à Donald Trump et 3 pour Kamala Harris. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine.