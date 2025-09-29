Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.
Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que "personne ne sera forcé de quitter Gaza", a été diffusé peu avant une conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
