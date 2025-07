Trump, Diomaye et le terrain de Golf : quand la diplomatie prend un air de swing qui n'amuse pas trop le Yankee

Lors du mini-sommet à la Maison Blanche réunissant cinq chefs d’État africains ce 9 juillet 2025, un échange singulier a retenu l’attention : celui entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président américain Donald Trump. Le sujet inattendu ? Le potentiel touristique du Sénégal, abordé à travers une idée d’investissement dans un terrain de golf.



En effet, en prenant la parole, le Président Diomaye Faye a mis en avant les atouts touristiques du Sénégal, notamment sa proximité relative avec les États-Unis, l’Europe et les pays du Golfe. Il a proposé à Trump un projet de développement dans le secteur du golf : « Un investissement sur un terrain de golf pourrait être fait. Ce serait juste à 6h de New York, Miami, l’Europe et le Golfe. » Il a plus précisément suggéré que cela pourrait être une opportunité pour l'ancien président, connu pour sa passion du golf, de mettre en avant son expertise dans le domaine.



Donald Trump, visiblement amusé, a choisi de répondre sur un ton léger : « C’est plutôt un long voyage pour montrer mes compétences. » Une manière à peine voilée de dire que l’idée ne l'enchante pas. Néanmoins, il a tenu à complimenter son interlocuteur en évoquant son parcours politique, affirmant que ce dernier « a été traité injustement par son gouvernement et il a gagné », et ajoutant qu’il « a une vie intéressante » et semble « plus âgé qu’il en l’air. »



Ce déjeuner diplomatique organisé par Donald Trump visait à explorer les possibilités de coopération économique entre les États-Unis et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal. L’objectif affiché était de stimuler les investissements privés dans des secteurs clés, en marge des discours géopolitiques sur la souveraineté et la sécurité régionale.