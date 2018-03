Trois ans à la tête des Lions : Les souvenirs de Aliou Cissé

L'histoire de la "génération de Sadio Mané" est intimement liée à la ville des dockers, depuis mars 2015. L'actuel groupe des Lions y est né, avec le baptême du feu du sélectionneur Aliou Cissé. Ses deux fameux match-références contre Le Havre et contre Ghana, en mars 2015, ont marqué ses débuts à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Une victoire (2-1) contre Le Havre et une autre succès (2-1), quelques jours après, face à l'équipe des Blacks Stars, qui était à l’époque le cador de l’Afrique avec les frères Ayew, André et Jordan, Badou, Mensil, Asamoah Gyan et consorts. Au sortir de ces deux matchs amicaux disputés au Havre, l’équipe de Aliou Cissé avait pris confiance en elle dans sa marche vers la CAN 2015. Quelques années plus tard, le Sénégal de Aliou Cissé y retourne. Le coach des Lions se rappelle...