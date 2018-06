Tribune médias : Ce que la presse internationale pense de l'équipe du Sénégal

Les commentaires des journalistes étrangers pullulent dans la tribune de presse au stade Spartak de Moscou, où se déroule le match Sénégal-Pologne. Comment l'équipe nationale est-elle perçue à l'étranger? Est-elle favorite de la poule H? Que pense-t-on de son style? En tout cas, Sadio Mané et ses coéquipiers ont fini par impressionner certains médias internationaux. Le constat est suffisamment rare pour être souligné : les Lions sont sur les lèvres de plusieurs envoyés spéciaux de médias étrangers.

Le journaliste de Canal+, Stéphane Guy et son consultant Habib Bèye s'appuient sur les "cotes" de certains joueurs sénégalais pour en déduire que les Lions pourraient bien être les favoris de la poule H. Avec les arguments suivants : "Un groupe pétri de talent, un milieu de terrain très physique et une star nommée Mané."

À la tribune médias, les yeux sont rivés sur Sadio Mané, comme s'en est aperçu l'envoyé spécial sur place pour la télévision numérique Dakaractu, au moment de l'échauffement...