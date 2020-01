Transfert : Youssouph Badji rejoint Krépin Diatta au FC Bruges...

Le FC Bruges vient d'officialiser l'arrivée de l'attaquant international sénégalais Youssouph Badji. Le désormais ex buteur du Casa Sports, est à présent un pensionnaire du club Belge.



Selon le communiqué officiel du club, Badji est "Bleu et noir" jusqu'en 2024. Un contrat de 4 ans qui a d'ailleurs été confirmé par son ancien club le Casa. "Le Casa Sports informe la presse et ses supporters que Youssouph Badji est officiellement transféré au Club Brugge (4 saisons). Nous lui souhaitons bon vent..."



Youssouph Badji (18 ans) rejoint ainsi un certain Krépin Diatta, en plus de Mbaye Diagne, Cavin Diagne et Amadou Sagna récemment prêté à Ostende. Le jeune attaquant victorieux du dernier tournoi UFOA qui se tenait à Thiès (Dakar), est aussi vice-champion d'Afrique des U20.