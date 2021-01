Transfert : Mesut Ozil rejoint le Fenerbahçe et la Super Lig Turc !

L'ancien meneur de jeu du Real Madrid et d'Arsenal, Mesut Ozil (32 ans) s’est engagé avec le Fenerbahçe jusqu'en 2023. Absent des pelouses de football depuis le 7 juin 2020, il retrouvera les pelouses dans un championnat qu'il affectionne particulièrement.



Sur son compte twitter l'allemand d'origine Turc annonçait déjà la couleur : « j'ai grandi en Allemagne en tant que fan de Fenerbahçe. Tout Allemand-Turc soutient une équipe turque lorsqu'il grandit en Allemagne. Fenerbahçe, c’est comme le Real Madrid en Espagne, c'est le plus grand club du pays. (…) Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe. »



Le champion du monde 2014 avec l'Allemagne, rejoint ainsi son club de cœur. Il devrait toucher un salaire de 05 millions d’euros par an jusqu’en 2023. Son contrat qui arrivait à terme en juin 2021 a été finalement résilié suite à une discussion avec la direction d'Arsenal.