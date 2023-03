Transfert : Ce que Cristiano Ronaldo disait à Sadio Mané au moment de sa signature au Bayern Munich…

Dans un entretien accordé à Bild ce mercredi, Sadio Mané (30 ans) qui est revenu à la compétition après trois mois et demi d’absence, a évoqué son adaptation à la Bundesliga. Mais, l’ancien joueur de Liverpool, a également évoqué sa rencontre et son échange avec Cristiano Ronaldo, concernant son transfert au Bayern Munich.

"J’ai rencontré Cristiano à Majorque avant mon départ. Ronaldo m’a félicité pour ma signature à Munich et il m’a dit que c’était un grand club et une super étape pour moi", a confié la star sénégalaise qui a apprécié cet instant de partage et de sympathie...