Thiénaba-Tragédie dans un daara : le maître coranique jugé pour homicide involontaire après la mort mystérieuse de quatre talibés

À Thiénaba, le drame a ébranlé toute la communauté. Quatre jeunes talibés, pensionnaires d’un daara non autorisé, ont perdu la vie dans des circonstances aussi troublantes que tragiques. Selon les informations de L’Observateur, les soupçons pèsent lourdement sur le maître coranique et son suppléant, désormais poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide involontaire et ouverture illégale d’une école coranique.







Une série de décès inexpliqués qui sème la stupeur







Tout commence avec le décès de Pape Ndiassé Mbengue, dont le corps avait été aussitôt rapatrié à sa famille pour inhumation. Puis, l’hécatombe continue : Fallou Fall (11 ans), Cheikh Oumar Guèye (11 ans), et enfin Modou Dièye succombent les uns après les autres, malgré des tentatives de soins. Tous auraient consommé une plante locale appelée "Mbanté Maré", selon les premières déclarations du suppléant du maître coranique.







Une école clandestine au cœur du drame







Ce dernier, M. Seck, arrêté par la gendarmerie de Kébémer, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu que l’école n’était pas en règle, fonctionnant sans autorisation administrative, dans un total flou réglementaire. Une situation jugée d’autant plus grave que des vies d’enfants y étaient quotidiennement exposées.







Une enquête toujours en cours, l’autopsie attendue avec impatience







Comme le rapporte L’Observateur, l’enquête piétine pour l’instant, suspendue aux résultats de l’autopsie des victimes ordonnée par le parquet de Louga, prévue à l’hôpital général de Grand-Yoff. Des prélèvements de la plante suspectée ont également été effectués par les techniciens du Centre national d’identification criminelle (Cnic). Ces échantillons seront analysés à l’Institut Pasteur, afin de déterminer leur degré de toxicité.







Une affaire aux multiples implications







La gendarmerie, confrontée à la gravité des faits et à la complexité des chefs d’inculpation, a prolongé la garde à vue de M. Seck au-delà des 48 heures légales. Derrière cette affaire, se pose la question plus large de la régulation des daaras au Sénégal, de la sécurité des enfants qui y vivent, et du suivi sanitaire dans ces structures religieuses souvent en marge des circuits officiels.