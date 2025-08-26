TOUBA – « War Gaïndé », « Allô Dakar », « Clandos », etc. veulent sortir de la clandestinité et comptent passer par l’Assemblée nationale

Sous la houlette de Baba Counta Diouf, alias Baye Diouf, des chauffeurs de véhicules de transport en commun, communément appelés « War Gaïndé », « Allô Dakar » ou « Clandos », se sont réunis en conclave afin d’étudier les voies et moyens juridiques à emprunter pour sortir de la clandestinité et exercer librement leur métier. Estimant leur présence dans le secteur du transport comme incontournable, ils souhaitent convaincre les députés de déposer une proposition de loi en ce sens à l’Assemblée nationale.



Regroupés au sein du mouvement « Benno Bokk Senegal – Synergies Patriotiques », ils espèrent ainsi ne plus avoir à fuir les contrôles policiers sur les routes et se libérer du poids des taxes qui plombent leur chiffre d’affaires.



Prenant la parole, Fallou Sène, président du GIE « Allô Kaolack », a tenu à rappeler que cette initiative est soutenue par les 40 000 membres de l’ANAC, l’association qui regroupe les chauffeurs de clandos ainsi que les détenteurs de la ligne « Mbacké–Touba ».



Les chauffeurs précisent que sortir de la clandestinité leur permettrait également d’accéder aux financements et aux dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat. Ils étaient en conclave à Touba .