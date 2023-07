TOUBA- MBACKÈ / Les pro-Sonko démarrent une manifestation qu’ils seront obligés d’abandonner dès l’arrivée des Baayfall

L’allée qui borde la nouvelle gare routière de Touba a échappé à une manifestation grandeur-nature des partisans d’Ousmane Sonko , même si quelques pneus ont pu être brûlés. L’initiative a avorté dès que les Baayfaal ont accouru, avisés qu’ils étaient par … ( on ne sait par qui encore) . Sur place , ils ne trouveront que de rares manifestants, les autres ayant déjà pris la fuite.



Au vu de la couleur de leur tenue , une source identifiera ces Baayfaal comme étant des disciples appartenant à la grande concession de Serigne Modou Aminata Fall. Un d’entre eux confiera qu’ils s’affairaient autour des activités préparatoires à la journée de reboisement qui aura lieu ce dimanche, lorsqu’ils ont été mis au courant que des jeunes , regroupés devant la permanence de Pastef, s’apprêtaient ou avaient même commencé à manifester.



La situation reste compliquée , d’autant plus que des pro-Sonko confient que le Khalife n’a interdit les manifs qu’à Touba et non à Mbacké alors que leur permanence se trouve à Mbacké . Précision balayée d’un revers de main par un Baayfall qui explique dans cette zone , « Mbacké et Touba ne sont séparées que par la route bitumée ».



Sur place , il était possible de remarquer la présence de la police. Pour cette fois, les limiers n’avaient pas eu besoin de s’affirmer.