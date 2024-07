TOUBA - Échanges entre Amadou Bâ et Cheikh Bass : « C’est le mouton que vous m’avez envoyé que j’ai … Notre amitié transcende le pouvoir! »

Apres avoir rencontré le Khalife Général des Mourides qui a clairement revendiqué son amitié et sa proximité avec lui, Amadou Bâ s’est rendu à Guédé pour rendre visite à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Ici aussi, l’accueil a été chaleureux. L’ancien Premier ministre s’en est d’abord félicité avant de relever l’excellence des relations qui le lient à son hôte qu’il connaît, précise-t-il, depuis plus de 20 ans. « Notre amitié date de bien longtemps. Je signale que c’est le mouton que vous m'avez donné pour la Tabaski que j'ai égorgé... »

Prenant la parole, Cheikh Bass Abdou Khadre se rejouera de la visite de l’ancien Premier ministre, non sans préciser tenir à travers lui un ami et un proche. « Nguur duñu boole ak nitt ....Serigne Touba jox nañu leep » ( C’est pas parce que vous être au pouvoir que nous sommes devenus des amis. Notre relation transcende le pouvoir... Serigne Touba nous a tout donné). Des paroles pleines de solennité qui ont ému l'assistance. Après ce ziar chez Serigne Bass, Amadou Bâ et sa délégation ont été gâtés par le "Berndé" de Sokhna Baly Mountakha. L'ancien PM Amadou Bâ et sa délégation ont, au terme du périple, fait cap sur Dakar...